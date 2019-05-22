Сегодня МОК обсудит сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года

Тему разберут в контексте статуса Международной ассоциации бокса (AIBA), которой грозит дисквалификация. 30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Чтобы избежать санкций, AIBA должна была продемонстрировать результаты по устранению проблемы в вопросах финансирования, управления, этики и судейства.

МОК также выступал против избрания президентом AIBA Гафура Рахимова, поскольку он находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Ради сохранения бокса в олимпийской программе Рахимов в марте решил оставить свой пост, однако автоматически проблемы организации это не решило. МОК неоднократно заявлял, что комплексно оценит реформы в AIBA. При вынесении решения исполком будет опираться на отчет специальной комиссии, которая отслеживала выполнение международной федерацией выдвинутых требований.

Даже если МОК лишит признания AIBA, бокс все же сможет быть представлен на Олимпиаде в Токио. Только организацией турнира будет заниматься не ассоциация, а сам Международный олимпийский комитет или выбранный им для этой задачи посредник. При таком развитии событий трудности могут возникнуть с отбором боксеров на Олимпиаду, поскольку квалификационные соревнования на Игры всегда проходили под эгидой AIBA. “МОК сделает все возможное, чтобы сохранить бокс в программе Олимпиады в Токио, не обращая внимания на результат расследования в отношении ассоциации”, — заверил президент МОК Томас Бах.

Напоминаем, в Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду.