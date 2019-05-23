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МОК рекомендує залишити бокс у програмі Олімпіади-2020

МОК рекомендує залишити бокс у програмі Олімпіади-2020

Київ • УНН

 • 14043 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор 2020 року. Така рекомендація була висунута на засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету 22 травня, передає УНН з посиланням на сайт МОК.

На сайті комітету зазначено, що виконком МОК організував спеціальну комісію під керівництвом глави Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе.

Їй належить до кінця червня розробити систему відбору боксерів на Олімпійські ігри 2020 року, влаштувати олімпійські кваліфікаційні змагання і сам турнір з боксу на майбутній Олімпіаді.

Виконком МОК також підтвердив, що загальна квота спортсменів для участі в турнірі з боксу на токійських Іграх залишиться колишньою – 286 осіб.

"Сьогоднішнє рішення було прийняте в інтересах спортсменів і боксу. Ми хочемо забезпечити спортсменів можливістю жити своєю мрією і брати участь в Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році", - сказав президент МОК Томас Бах.

Остаточне рішення приймуть на сесії комітету, яка відбудеться 24-26 червня в Лозанні.

Як повідомляв УНН, питання збереження боксу в програму Олімпійських ігор-2020 в Токіо буде головним на найближчому засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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