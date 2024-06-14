Международный олимпийский комитет (МОК) в следующем месяце будет голосовать по созданию новых Олимпийских киберспортивных игр, которые, как надеется олимпийская организация, станут вершиной достижений для геймеров всего мира, заявил в пятницу президент МОК Томас Бах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

МОК занимается киберспортом уже несколько лет и сформировал специальную комиссию для изучения возможностей. В 2021 году организация разработала виртуальную олимпийскую серию - пилотная попытка в киберспорте.

"Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции", - заявил Бах на пресс-конференции.

"Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает", - отметил президент МОК.

Предложение исполнительного совета МОК будет вынесено на голосование на сессии во время Парижских Олимпийских игр в следующем месяце, при этом потенциальный хозяин уже рассматривается.

Бах заявил, что внутри МОК будет создана новая структура, но она будет полностью отделена от организационной и финансовой модели традиционных Олимпийских игр.

Дополнение

МОК уже много лет пытается наладить контакт с молодым поколением потенциальных олимпийских болельщиков, на фоне того, как его традиционная олимпийская аудитория постепенно стареет, отмечает издание.