В следующем месяце Международный олимпийский комитет проголосует за создание новых Олимпийских игр по киберспорту - главного события для геймеров по всему миру, а потенциальная страна проведения уже рассматривается.
Международный олимпийский комитет (МОК) в следующем месяце будет голосовать по созданию новых Олимпийских киберспортивных игр, которые, как надеется олимпийская организация, станут вершиной достижений для геймеров всего мира, заявил в пятницу президент МОК Томас Бах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
МОК занимается киберспортом уже несколько лет и сформировал специальную комиссию для изучения возможностей. В 2021 году организация разработала виртуальную олимпийскую серию - пилотная попытка в киберспорте.
"Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции", - заявил Бах на пресс-конференции.
"Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает", - отметил президент МОК.
Предложение исполнительного совета МОК будет вынесено на голосование на сессии во время Парижских Олимпийских игр в следующем месяце, при этом потенциальный хозяин уже рассматривается.
Бах заявил, что внутри МОК будет создана новая структура, но она будет полностью отделена от организационной и финансовой модели традиционных Олимпийских игр.
Дополнение
МОК уже много лет пытается наладить контакт с молодым поколением потенциальных олимпийских болельщиков, на фоне того, как его традиционная олимпийская аудитория постепенно стареет, отмечает издание.