МОК пропонує створити Олімпійські кіберспортивні ігри
Київ • УНН
Наступного місяця Міжнародний олімпійський комітет проголосує за створення нових Олімпійських ігор з кіберспорту - головної події для геймерів по всьому світу, а потенційна країна проведення вже розглядається.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наступного місяця голосуватиме щодо створення нових Олімпійських кіберспортивних ігор, які, як сподівається олімпійська організація, стануть вершиною досягнень для геймерів усього світу, заявив у п'ятницю президент МОК Томас Бах, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
МОК займається кіберспортом вже кілька років та сформував спеціальну комісію для вивчення можливостей. 2021 року організація розробила віртуальну олімпійську серію - пілотна спроба у кіберспорті.
"Створюючи Олімпійські кіберспортивні ігри, МОК робить важливий крок уперед і йде в ногу з темпами цифрової революції", - заявив Бах на пресконференції.
"Ми дуже раді тому, з яким ентузіазмом кіберспортивна спільнота, представлена в нашій Комісії з кіберспорту, сприйняла цю ініціативу. Це ще один доказ привабливості олімпійського бренду та цінностей, які він відстоює", - зазначив президент МОК.
Пропозиція виконавчої ради МОК буде винесена на голосування на сесії під час Паризьких Олімпійських ігор наступного місяця, при цьому потенційний господар уже розглядається.
Бах заявив, що всередині МОК буде створено нову структуру, але вона буде повністю відокремлена від організаційної та фінансової моделі традиційних Олімпійських ігор.
Доповнення
МОК уже багато років намагається налагодити контакт із молодим поколінням потенційних олімпійських уболівальників, на тлі того, як його традиційна олімпійська аудиторія поступово старіє, зазначає видання.