МОК лишил российскую атлетку медали Олимпиады-2012
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Согласно решению Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета от 16 октября 2017 российские легкоатлетки Юлия Гущина и Анна Назарова признаны нарушение антидопинговых правил Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на основании результатов повторных проверок проб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
Результаты, достигнутые Юлией Гущиной в беге на 400 м, аннулированы. Таким образом, эстафетная команда 4 х 400 м (женщины) дисквалифицирована - серебряная медаль, диплом и значок участника подлежат возврату.
Пятое место Анны Назаровой в прыжках в длину также аннулировано, диплом за 5 место должен быть возвращен.
Напомним, что украинская биатлонистка стала обладательницей серебряной медали ОИ-2015 из-за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменками.