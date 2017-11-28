МОК лишил российскую атлетку медали Олимпиады-2012

Результаты, достигнутые Юлией Гущиной в беге на 400 м, аннулированы. Таким образом, эстафетная команда 4 х 400 м (женщины) дисквалифицирована - серебряная медаль, диплом и значок участника подлежат возврату.

Пятое место Анны Назаровой в прыжках в длину также аннулировано, диплом за 5 место должен быть возвращен.

Напомним, что украинская биатлонистка стала обладательницей серебряной медали ОИ-2015 из-за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменками.