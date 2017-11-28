МОК позбавив російську атлетку медалі Олімпіади-2012

Результати, досягнуті Юлією Гущиної в бігу на 400 м, анульовані. Таким чином, естафетна команда 4 х 400 м (жінки) дискваліфікована - срібна медаль, диплом і значок учасника підлягають поверненню.

П'яте місце Анни Назарової в стрибках в довжину також анульоване, диплом за 5 місце має бути повернуто.

Нагадаємо, що українська біатлоністка стала володаркою срібної медалі ОІ-2015 через порушення антидопінгових правил російськими спортсменками.