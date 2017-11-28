МОК позбавив російську атлетку медалі Олімпіади-2012
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Відповідно до рішення Дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету від 16 жовтня 2017 року російські легкоатлетки Юлія Гущина та Анна Назарова визнані такими, що порушили антидопінгові правила Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року на підставі результатів повторних перевірок проб. Про це інформує УНН з посиланням на Всеросійську федерацію легкої атлетики.
Результати, досягнуті Юлією Гущиної в бігу на 400 м, анульовані. Таким чином, естафетна команда 4 х 400 м (жінки) дискваліфікована - срібна медаль, диплом і значок учасника підлягають поверненню.
П'яте місце Анни Назарової в стрибках в довжину також анульоване, диплом за 5 місце має бути повернуто.
Нагадаємо, що українська біатлоністка стала володаркою срібної медалі ОІ-2015 через порушення антидопінгових правил російськими спортсменками.