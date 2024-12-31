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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

Киев  •  УНН

 • 5803 просмотра

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Обладательница 9 «Грэмми» Рианна получила волну критики в соцсетях после выступления в караоке. Пользователи сравнивают ее пение с «кровоточащим микрофоном» и кошачьим пением.

Фанаты умоляют Рианну выключить музыку! Обладательница «Грэмми» была высмеяна в социальных сетях после своего выступления на вечеринке Girls Love Karaoke. Передает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

«Помогите, это ужасно!» и „Чей [sic] 😭 микрофон кровоточил“, - пишут пользователи в ответ на пение поп-звезды Рианны, обладательницы  более 100 наград, среди которых 9 „Грэмми“, 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards.

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Еще один пользователь комментирует: «Я не знал, что так трудно спеть одну ноту». Кто-то не может поверить в то, что слышит и удивлен: «Это действительно Рианна? Мой кот лучше поет».

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Напомним,

УНН ранее рассказывал, что в 2021 году финансовое состояние Рианны составляло 1,7 миллиарда долларов, по оценке Forbes. 

Бейонсе стала королевой попа XXI века по версии Billboard, несмотря на громкий скандал относительно связей с рэпером Diddy. Второе место в рейтинге получила Тейлор Свифт, а на третьей позиции - Рианна.

Певица Руслана Лыжичко произвела фурор на шоу «Маска» в Бельгии26 нояб. 2024, 01:42 • 17129 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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