«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

Фанаты умоляют Рианну выключить музыку! Обладательница «Грэмми» была высмеяна в социальных сетях после своего выступления на вечеринке Girls Love Karaoke. Передает УНН со ссылкой на Page Six.

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«Помогите, это ужасно!» и „Чей [sic] 😭 микрофон кровоточил“, - пишут пользователи в ответ на пение поп-звезды Рианны, обладательницы более 100 наград, среди которых 9 „Грэмми“, 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards.

Еще один пользователь комментирует: «Я не знал, что так трудно спеть одну ноту». Кто-то не может поверить в то, что слышит и удивлен: «Это действительно Рианна? Мой кот лучше поет».

Напомним,

УНН ранее рассказывал, что в 2021 году финансовое состояние Рианны составляло 1,7 миллиарда долларов, по оценке Forbes.

Бейонсе стала королевой попа XXI века по версии Billboard, несмотря на громкий скандал относительно связей с рэпером Diddy. Второе место в рейтинге получила Тейлор Свифт, а на третьей позиции - Рианна.

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