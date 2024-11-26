Певица Руслана Лыжичко произвела фурор на шоу «Маска» в Бельгии
Киев • УНН
Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко приняла участие в бельгийском шоу "The Masked Singer" в образе рыбы Zeeduivel. Певица продержалась 10 из 12 эпизодов и посвятила одно из выступлений погибшему защитнику "Да Винчи".
Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко стала участницей развлекательного шоу "Маска" (The Masked Singer) в Бельгии. Об этом сообщает певица на своей странице в INSTAGRAM, передает УНН.
Детали
На проект певица была приглашена как международная звезда. Руслана дошла почти до финала: она продержалась 10 эпизодов из 12. А выступала Руслана в эффектном костюме рыбы Zeeduivel (рыба-удильщик или морской черт). После завершения своего участия в конкурсе певица рассказала интересные детали шоу и какие подсказки были в эффектном костюме, чтобы распознать личность Русланы. Весь образ артистки был выполнен в синей палитре, но на подошве обуви и фонарике можно увидеть желтый оттенок. Таким образом Руслана дала подсказку, которая связывает ее с Украиной.
От начала и до конца образ Zeeduivel - это полностью замысел продюсеров. Как результат, мы получили яркий образ рок-звезды, которая смотрит на мир широко раскрытыми глазами, с яркой улыбкой, но в то же время у нее крепкие и острые зубы, что демонстрирует ее сильный характер и несокрушимость. Этот образ полностью соответствует образу не только меня, но и всех украинцев и Украины
Своим участием в проекте Руслана не только поразила бельгийскую аудиторию, но и доносила важные месседжи. По правилам шоу участники не могут говорить, но певица выражала свои мысли через песни. Одно из выступлений Русланы было посвящено погибшему украинскому защитнику Дмитрию Коцюбайло, более известному под позывным "Да Винчи". Она исполнила песню "Please Forgive Me", которая растрогала не только зрителей в студии, но и тысячи поклонников, просматривавших шоу.
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