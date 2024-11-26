Певица Руслана Лыжичко произвела фурор на шоу «Маска» в Бельгии

Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко стала участницей развлекательного шоу "Маска" (The Masked Singer) в Бельгии. Об этом сообщает певица на своей странице в INSTAGRAM, передает УНН.

Детали

На проект певица была приглашена как международная звезда. Руслана дошла почти до финала: она продержалась 10 эпизодов из 12. А выступала Руслана в эффектном костюме рыбы Zeeduivel (рыба-удильщик или морской черт). После завершения своего участия в конкурсе певица рассказала интересные детали шоу и какие подсказки были в эффектном костюме, чтобы распознать личность Русланы. Весь образ артистки был выполнен в синей палитре, но на подошве обуви и фонарике можно увидеть желтый оттенок. Таким образом Руслана дала подсказку, которая связывает ее с Украиной.

От начала и до конца образ Zeeduivel - это полностью замысел продюсеров. Как результат, мы получили яркий образ рок-звезды, которая смотрит на мир широко раскрытыми глазами, с яркой улыбкой, но в то же время у нее крепкие и острые зубы, что демонстрирует ее сильный характер и несокрушимость. Этот образ полностью соответствует образу не только меня, но и всех украинцев и Украины