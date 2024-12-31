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"Мій кіт співає краще!": фанати викрили "жахливий" виступ Ріанни у караоке

Київ • УНН

 • 101417 перегляди

Володарка 9 "Греммі" Ріанна отримала хвилю критики в соцмережах після виступу в караоке. Користувачі порівнюють її спів з "кровоточивим мікрофоном" та котячим співом.

Фанати благають Ріанну вимкнути музику! Володарка "Греммі" була висміяна в соціальних мережах після свого виступу на вечірці Girls Love Karaoke. Передає УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

"Допоможіть, це жахливо!" та "Чий [sic] 😭 мікрофон кровоточив", - пишуть користувачі у відповідь на спів поп-зірки Ріанни, володарки  понад 100 нагород, серед яких 9 "Ґреммі", 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards.

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Ще один користувач коментує: "Я не знав, що так важко заспівати одну ноту". Хтось не може повірити в те, що чує та здивований: "Це справді Ріанна? Мій кіт краще співає".

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Нагадаємо

УНН раніше розповідав, що у 2021 році фінансові статки Ріанни становили 1,7 мільярда доларів, за оцінкою Forbes. 

Бейонсе стала королевою попу XXI століття за версією Billboard, незважаючи на гучний скандал щодо зв’язків з репером Diddy. Друге місце в рейтингу отримала Тейлор Свіфт, а на третій позиції — Ріанна.

Співачка Руслана Лижичко викликала фурор на шоу "Маска"у Бельгії26.11.24, 03:42 • 17501 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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