"Мій кіт співає краще!": фанати викрили "жахливий" виступ Ріанни у караоке

Фанати благають Ріанну вимкнути музику! Володарка "Греммі" була висміяна в соціальних мережах після свого виступу на вечірці Girls Love Karaoke. Передає УНН із посиланням на Page Six.

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"Допоможіть, це жахливо!" та "Чий [sic] 😭 мікрофон кровоточив", - пишуть користувачі у відповідь на спів поп-зірки Ріанни, володарки понад 100 нагород, серед яких 9 "Ґреммі", 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards.

Ще один користувач коментує: "Я не знав, що так важко заспівати одну ноту". Хтось не може повірити в те, що чує та здивований: "Це справді Ріанна? Мій кіт краще співає".

Нагадаємо

УНН раніше розповідав, що у 2021 році фінансові статки Ріанни становили 1,7 мільярда доларів, за оцінкою Forbes.

Бейонсе стала королевою попу XXI століття за версією Billboard, незважаючи на гучний скандал щодо зв’язків з репером Diddy. Друге місце в рейтингу отримала Тейлор Свіфт, а на третій позиції — Ріанна.

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