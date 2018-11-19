Могерини поговорила с Климкиным перед заседанием Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Накануне заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов 19 ноября, на котором политики должны обсудить ситуацию на Донбассе и в Азовском море, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела беседу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным относительно этой темы. Об этом заявила Могерини журналистам перед заседанием Совета ЕС в одной из его конфигураций, передает корреспондент УНН.
"Мы будем обсуждать ситуацию в Украине, этот вопрос я также обсуждала с министром иностранных дел Украины вчера, и я проанализирую этот вопрос позже в этот день", - заявила Могерини.
Напомним, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.
В то же время СМИ сообщили, что Европейский Союз на заседании добавит к списку санкций пять человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.