Могеріні поговорила з Клімкіним перед засіданням Ради ЄС

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Напередодні засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів 19 листопада, на якому політики мають обговорити ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні провела розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним щодо цієї теми. Про це заявила Могеріні журналістам перед засіданням Ради ЄС в одній з її конфігурацій, передає кореспондент УНН.