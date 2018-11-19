Могеріні поговорила з Клімкіним перед засіданням Ради ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Напередодні засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів 19 листопада, на якому політики мають обговорити ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні провела розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним щодо цієї теми. Про це заявила Могеріні журналістам перед засіданням Ради ЄС в одній з її конфігурацій, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорюватимемо ситуацію в Україні, це питання я також обговорювала з міністром закордонних справ України вчора, і я проаналізую це питання пізніше цього дня", - заявила Могеріні.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених "виборів" в ОРДЛО.
Водночас ЗМІ повідомили, що Європейський Союз на засіданні додасть до списку санкцій п'ятьох осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі.