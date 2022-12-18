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Moderna объявила о заключительном этапе тестирования вакцины для лечения рака

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Фармацевтические специалисты и исследователи считают, что объявление Moderna о вакцине для лечения рака на заключительных этапах исследований станет революцией в лечении онкологии, хотя для доказательства этого может потребоваться некоторое время, сообщает УНН.

Детали

Moderna объявила о достижении обнадеживающих результатов по производству экспериментальной вакцины для лечения рака кожи на основе своего опыта производства вакцины против коронавируса с использованием технологии мРНК, что способствовало росту акций компании на более чем 20 процентов.

В интервью «Sky News Arabia» консультант по клиническому лечению инфекционных заболеваний Дирар Балави сказал, что Moderna начала работать с технологией мРНК более 10 лет назад для производства противоопухолевых вакцин, прежде чем сосредоточить свои усилия на производстве вакцины от коронавируса.

Он объяснил: «После того, как пандемия коронавируса была остановлена, Merck вложила дополнительные инвестиции в Moderna, чтобы начать программу вакцинации против рака. Эти вакцины называются (персональными вакцинами), когда пациенту изготавливается специальная вакцина с учетом геномного состава его опухоли".

Он добавил: «Вакцина Moderna — это личное лечение, при котором берется образец опухоли человека, затем для нее выполняется геномная последовательность, и соответственно технология мРНК вмешивается для производства вакцины, которая нацелена на иммунные клетки пациента, чтобы стимулировать их, и, таким образом, производятся белки для борьбы с раком».

«Мы очень рады этому исследованию, но с осторожностью, потому что нам нужно больше испытаний, особенно в третьей фазе, потому что есть много лекарств, процветающих во второй фазе и когда третья стадия показывает много недостатков».

Ученый завершил свое выступление, подчеркнув, что «нам нужно более 5 лет, чтобы эти вакцины появились на свет, и компания двинулась в сторону самых легких в плане лечения видов опухолей».

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