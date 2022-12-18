Moderna оголосила про заключний етап тестування вакцини для лікування раку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Фармацевтичні фахівці та дослідники вважають, що оголошення Moderna про вакцину для лікування раку на заключних етапах досліджень стане революцією у лікуванні онкології, хоча для доказу цього може знадобитися деякий час, інформує УНН.
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Moderna оголосила про досягнення обнадійливих результатів з виробництва експериментальної вакцини для лікування раку шкіри на основі свого досвіду виробництва вакцини проти коронавірусу з використанням технології мРНК, що сприяло зростанню акцій компанії на більш ніж 20 відсотків.
В інтерв'ю «Sky News Arabia» консультант із клінічного лікування інфекційних захворювань Дірар Балаві сказав, що Moderna почала працювати з технологією мРНК понад 10 років тому для виробництва протипухлинних вакцин, перш ніж зосередити свої зусилля на виробництві вакцини від коронавірусу.
Він пояснив: «Після того, як пандемію коронавірусу було зупинено, Merck вклала додаткові інвестиції в Moderna, щоб розпочати програму вакцинації проти раку. Ці вакцини називаються (персональними вакцинами), коли пацієнтау виготовляється спеціальна вакцина з урахуванням геномного складу його пухлини".
Він додав: «Вакцина Moderna — це особисте лікування, при якому береться зразок пухлини людини, потім для неї виконується геномна послідовність, і, відповідно, технологія мРНК втручається для виробництва вакцини, яка націлена на імунні клітини пацієнта, щоб стимулювати їх, і, таким чином, виробляються білки для боротьби з раком».
«Ми дуже раді цьому дослідженню, але з обережністю, тому що нам потрібно більше випробувань, особливо в третій фазі, тому що є багато ліків, які процвітають у другій фазі і коли третя стадія показує багато недоліків».
Вчений завершив свій виступ, наголосивши, що «нам потрібно більше 5 років, щоб ці вакцини з'явилися на світ, і компанія рушила у бік найлегших у плані лікування видів пухлин».