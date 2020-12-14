"Мочи Манту": Супрун написала книгу о мифах в медицине

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59318 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 95806 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 169562 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 174740 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 380705 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222080 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495344 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348526 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229374 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251349 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 77660 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 65282 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 17675 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28245 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 37398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 135171 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123363 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212407 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 380705 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495344 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28800 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36224 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43903 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73582 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95123 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

"Мочи Манту": Супрун написала книгу о мифах в медицине

Киев • УНН

 • 23540 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун представила на своей странице в Facebook книгу "Мочи Манту" собственного авторства. Главный герой книги, по словам самой Супрун, это здравый смысл, который сражается с "совковым мракобесием", передает УНН.

"Мочи Манту": Супрун написала книгу о мифах в медицине

"Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой - стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, которые мешают нам быть здоровыми. Встречайте - здравый смысл. Главный герой нашей новой книги "Мочи Манту"! Сегодня (11 декабря - ред.) она выходит в продажу", - написала Супрун.

По ее словам, книга "Мочи Манту" призвана передать уникальный опыт команды Супрун, собранный за годы работы в системе здравоохранения.

"А также за годы общения с вами. В том числе и на моей публичной facebook-странице", - добавила она.

Супрун отметила, что для книги были подобраны темы ключевых постов, дополнили их фактами, историями, которые предшествовали написанию и личными наблюдениями и воспоминаниями.

"Мы хотели создать продукт, который станет для вас гидом в мире наиболее распространенных мифов и фактов о здоровье. Очень приятным и веселым гидом, что не даст заскучать ни на одном этапе этой "экскурсии". Поэтому частности наполнили книгу яркими иллюстрациями, где главный герой (здравый смысл, вы же помните) помогает с другого ракурса посмотреть на казалось бы привычные вещи", - рассказала Супрун.

Напомним, когда Супрун была и.о. министра здравоохранения она давала советы, которые часто были парадоксальными. Например, она "позволила" есть мороженое при боли в горле и заявила, что сидение на холодной поверхности не приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Одним из первых она развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Сеть тогда взорвалась шутками, а выражение "мочи Манту" стал настоящим мемом.

Также Супрун развеяла мифы о пользе витамина С и опровергла наличие железа в яблоках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52