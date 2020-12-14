"Мочи Манту": Супрун написала книгу о мифах в медицине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун представила на своей странице в Facebook книгу "Мочи Манту" собственного авторства. Главный герой книги, по словам самой Супрун, это здравый смысл, который сражается с "совковым мракобесием", передает УНН.
"Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой - стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, которые мешают нам быть здоровыми. Встречайте - здравый смысл. Главный герой нашей новой книги "Мочи Манту"! Сегодня (11 декабря - ред.) она выходит в продажу", - написала Супрун.
По ее словам, книга "Мочи Манту" призвана передать уникальный опыт команды Супрун, собранный за годы работы в системе здравоохранения.
"А также за годы общения с вами. В том числе и на моей публичной facebook-странице", - добавила она.
Супрун отметила, что для книги были подобраны темы ключевых постов, дополнили их фактами, историями, которые предшествовали написанию и личными наблюдениями и воспоминаниями.
"Мы хотели создать продукт, который станет для вас гидом в мире наиболее распространенных мифов и фактов о здоровье. Очень приятным и веселым гидом, что не даст заскучать ни на одном этапе этой "экскурсии". Поэтому частности наполнили книгу яркими иллюстрациями, где главный герой (здравый смысл, вы же помните) помогает с другого ракурса посмотреть на казалось бы привычные вещи", - рассказала Супрун.
Напомним, когда Супрун была и.о. министра здравоохранения она давала советы, которые часто были парадоксальными. Например, она "позволила" есть мороженое при боли в горле и заявила, что сидение на холодной поверхности не приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Одним из первых она развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Сеть тогда взорвалась шутками, а выражение "мочи Манту" стал настоящим мемом.
Также Супрун развеяла мифы о пользе витамина С и опровергла наличие железа в яблоках.