“Мочи Манту”: Супрун написала книгу про міфи в медицині

“У часи, коли українці бояться вакцинуватися навіть попри пандемію, коли після випадкового пчиху скуповують аптечні запаси антибіотиків, коли шкільні підручники навчають лікувати рак содою — країні потрібен новий герой. Герой, який розправиться з совковим мракобіссям та розірве ланцюг неправильних рішень, що заважають нам бути здоровими. Зустрічайте — Здоровий Глузд. Головний герой нашої нової книжки „Мочи Манту“! Сьогодні (11 грудня - ред.) вона виходить у продаж”, — написала Супрун.

За її словами, книжка “Мочи Манту” покликана передати унікальний досвід команди Супрун, зібраний за роки роботи в системі охорони здоров’я.

“А також за роки спілкування з вами. Зокрема і на моїй публічній facebook-сторінці”, - додала вона.

Супрун зазначила, що для книжки були підібрані теми ключових постів, доповнили їх фактами, історіями, які передували написанню та її особистими спостереженнями та спогадами.

“Ми хотіли створити продукт, який стане для вас гідом у світі найбільш поширених міфів та фактів про здоров’я. Дуже приємним та веселим гідом, що не дасть засумувати на жодному етапі цієї „екскурсії“. Тому зокрема наповнили книжку яскравими ілюстраціями, де головний герой (Здоровий Глузд, ви ж пам’ятаєте ) допомагає з іншого ракурсу подивитися на здавалося б звичні речі”, — розповіла Супрун.

Нагадаємо, коли Супрун була в.о. міністра охорони здоров’я вона давала поради, які часто були парадоксальними. Наприклад, вона “дозволила” їсти морозиво під час болю у горлі та заявила, що сидіння на холодній поверхні не призводить до запалення сечового міхура (циститу). Одним з перших вона розвінчала міф про те, що не можна мочити пробу Манту. Мережа тоді вибухнула жартами, а вислів "мочи Манту" став справжнім мемом.

Також Супрун розвіяла міфи про користь вітаміну С та заперечила наявність заліза у яблуках.