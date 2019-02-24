У МОЗ розвіяли міф про користь вітаміну С

“Користь вітаміну С для лікування застуд, „покращення самопочуття“ — це ще один міф, навіть фейк, і створив його в 1970-ті двократний нобелівський лауреат Лайнус Полінг, відкривач вітаміну С. Полінг написав кілька бестселерів, які перебільшили властивості аскорбінової кислоти і поширив цей фейк світом”, — написала Супрун.

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За її словами, пізніше незалежні дослідження не підтвердили тези про користь вітаміну С в лікуванні застуди.

Так, в.о. міністра охорони здоров’я стверджує, що на день дорослим потрібно вживати 75-90 мг вітаміну С — у випадку передозування у чоловіків вдвічі підвищується ризик утворення каменів в нирках.

“А споживання понад двох грамів вітаміну С на добу може призвести до нудоти, діареї, блювання, печії, головного болю та безсоння”, — додала вона.

За словами Супрун, твердження, що найбільше вітаміну С міститься в лимонах, також є міфом.

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В.о. міністра стверджує, що у лимонах справді є вітамін С, водночас, щоб спожити 90 мг вітаміну С — слід з’їсти великий лимон разом зі шкіркою. Найкращими ж його джерелами є шипшина, солодкий та гострий перець, броколі, брюссельська капуста, смородина і ківі, пише вона.

“Вітамін С бере участь в утворенні колагену та відновленні сполучної тканини, шкіри та кісток, і покращує засвоєння заліза із рослинних продуктів. Ми не здатні утворювати вітамін С, і мусимо його отримувати із їжі... Коли під рукою розмаїття інших овочів, фруктів та зелені, немає потреби їсти екстра дози аскорбінової кислоти чи лимонів”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запевняє, що бутерброди з маслом і ковбасою — їжа нездорова, некорисна і досить дорога.