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В Минздраве развеяли миф о пользе витамина С

В Минздраве развеяли миф о пользе витамина С

Киев  •  УНН

 • 14431 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Польза витамина С для лечения простуд преувеличена, а получить его можно не только из лимонов. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Польза витамина С для лечения простуд, "улучшение самочувствия" - это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк миром", - написала Супрун.

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По ее словам, позже независимые исследования не подтвердили тезисы о пользе витамина С в лечении простуды.

Так, и.о. министра здравоохранения утверждает, что в день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С - в случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.

"А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диареи, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы", - добавила она.

По словам Супрун, утверждение, что больше всего витамина С содержится в лимонах, также является мифом.

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И.о. министра утверждает, что в лимонах действительно витамин С, одновременно, чтобы употребить 90 мг витамина С - следует съесть большой лимон вместе с кожурой. Лучшими же его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви, пишет она.

"Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды... Когда под рукой разнообразия других овощей, фруктов и зелени, нет нужды есть экстра дозы аскорбиновой кислоты или лимонов ", - добавила она.

Как сообщал УНН, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что бутерброды с маслом и колбасой - еда нездоровая, бесполезна и достаточно дорога.

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