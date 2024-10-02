Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием, работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии журналисту УНН.

"На самом деле, мы сейчас имеем проблемы с точными цифрами, ведь Госстат не работает так, как работал раньше. До полномасштабного вторжения женщины зарабатывали на 18,6% меньше, чем мужчины. Сейчас сложилась такая ситуация, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин. Не всегда компании имеют возможность забронировать мужчин, поэтому женщины, благодаря этой ситуации и готовности брать на себя ответственность, приобщаются к профессиям, и соответственно их зарплаты растут", - сказала Бережная.

Она отметила, что во время войны многие женщины стали предпринимателями, они создают рабочие места, и поэтому среди новых бизнесов 59% открыли женщины.

"Нужно понимать, что когда мы говорим о выравнивании заработной платы между мужчинами и женщинами, также учитывают заработную плату военных, а это значительная сумма. Но если мы будем отделять такие моменты, то да, мы видим стремительный рост зарплат у женщин", - рассказала заместитель министра экономики.

По ее словам, женщины также начали занимать руководящие должности и в "мужских профессиях", где выше заработные платы.

"Скоро Министерство экономики запустит грантовую программу для обучения женщин на стереотипно "мужские профессии": водитель троллейбуса, специалист по настройке солнечных панелей и оператор дрона", - добавила Бережная.

Напомним

В условиях военного положения женщины чаще выбирают нетипичные для себя профессии. По данным Государственной службы занятости, возросло количество женщин, которые учатся на станочников, машинистов и электромонтеров.