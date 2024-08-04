Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время. Об этом рассказал народный депутат, секретарь профильного комитета Роман Костенко в интервью NV, передает УНН.

Детали

Как рассказал Костенко, комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ.

В понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих военнообязанных. И норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос - сказал Костенко.

Он добавил, что это не коллизия, так было и до.

"Люди имели статус военнообязанных, они пришли и взяли военный билет. А если ты военнообязанный, ты призывной во время действия военного положения. Это не была коллизия, это была норма еще до закона о мобилизации", - добавил Костенко.

Также нардеп заверил, что 19-летних ребят не мобилизуют в Вооруженные силы, только по собственному желанию.

Я думаю, что людей 19-ти лет (среди мобилизованных - ред.) нет, потому что эта история закончилась как раз с 2022 года. Уже такие справки не давали, что человек ограниченно пригоден в военное время и непригоден в мирное время. Они выдавались до 2022 года. В чем была проблема? У нас запрещен призыв призывников с 18 до 25 лет. Призывник - это человек, который не служил в армии, который не имеет военного билета, который не имеет военной кафедры. И он не призывается, только по собственному желанию - отметил он.

Костенко отметил, что в соответствии с действующим закодавства, эта категория является военнообязанными, поэтому были призваны.

«Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно годен во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет. Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы», - добавил нардеп.

Дополнение

18 мая закон об усилении мобилизации вступил в силу. В законе, в частности предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также уточняется кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

После принятия закона, возникла коллизия, при которой могли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Таких мужчин могут мобилизовать, если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;