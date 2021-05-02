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Власти Таджикистана обновили данные о мощном взрыве на АЗС в столице страны

Власти Таджикистана обновили данные о мощном взрыве на АЗС в столице страны

Киев • УНН

 • 24690 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщил, что в результате пожара на автозаправочной станции в Душанбе пострадали 29 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте КЧС страны, передает УНН.

Детали

КЧС сообщает, что сильный пожар произошел в субботу вечером в Душанбе на АЗС, принадлежащей частному предпринимателю. “На место происшествия выехали две группы спасателей КЧС в количестве 12 человек, также приехали 16 пожарных машин Управления пожарной охраны МВД, 13 единиц специальной техники, девять машин скорой помощи и более 50 сотрудников личного состава районного отделения внутренних дел”, — передает спасательное ведомство.

“В результате пожара 29 человек получили травмы различной степени, из них 13 были доставлены в Центральную больницу № 3 и 16 — в Национальный медицинский центр „Шифобахш“. После обследования врачами 22 пострадавших были отпущены домой, до настоящего времени четыре человека были прооперированы, двое из находятся в тяжелом состоянии”, — сообщает КЧС Таджикистана.

В свою очередь Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает на своем сайте, что, по предварительным данным, пожар на АЗС в Душанбе произошел по причине несоблюдения требования пожарной безопасности.

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