Власти Таджикистана обновили данные о мощном взрыве на АЗС в столице страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщил, что в результате пожара на автозаправочной станции в Душанбе пострадали 29 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте КЧС страны, передает УНН.
Детали
КЧС сообщает, что сильный пожар произошел в субботу вечером в Душанбе на АЗС, принадлежащей частному предпринимателю. “На место происшествия выехали две группы спасателей КЧС в количестве 12 человек, также приехали 16 пожарных машин Управления пожарной охраны МВД, 13 единиц специальной техники, девять машин скорой помощи и более 50 сотрудников личного состава районного отделения внутренних дел”, — передает спасательное ведомство.
“В результате пожара 29 человек получили травмы различной степени, из них 13 были доставлены в Центральную больницу № 3 и 16 — в Национальный медицинский центр „Шифобахш“. После обследования врачами 22 пострадавших были отпущены домой, до настоящего времени четыре человека были прооперированы, двое из находятся в тяжелом состоянии”, — сообщает КЧС Таджикистана.
В свою очередь Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает на своем сайте, что, по предварительным данным, пожар на АЗС в Душанбе произошел по причине несоблюдения требования пожарной безопасности.