Влада Таджикистану оновила дані про потужний вибух на АЗС у столиці країни

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КНС повідомляє, що сильна пожежа сталася в суботу ввечері в Душанбе на АЗС, що належить приватному підприємцю. “На місце події виїхали дві групи рятувальників КНС в кількості 12 осіб, також приїхали 16 пожежних машин Управління пожежної охорони МВС, 13 одиниць спеціальної техніки, дев’ять машин швидкої допомоги і більше 50 співробітників особового складу районного відділення внутрішніх справ”, — передає рятувальне відомство.

“В результаті пожежі 29 осіб отримали травми різного ступеня, з них 13 були доставлені в Центральну лікарню № 3 і 16 — в Національний медичний центр „Шіфобахш“. Після обстеження лікарями 22 постраждалих були відпущені додому, до теперішнього часу чотири людини були прооперовані, двоє з знаходяться у важкому стані”, — повідомляє КНС Таджикистану.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ Таджикистану повідомляє на своєму сайті, що, за попередніми даними, пожежа на АЗС в Душанбе сталася через недотримання вимог пожежної безпеки.