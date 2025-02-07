Многолетний посол Украины в Беларуси Кизим подал в отставку

Посол по особым поручениям по Беларуси МИД Украины, посол Украины в Беларуси в 2017-2023 годах Игорь Кизим сообщил, что уходит с дипломатической службы, пишет УНН.

Сегодня, исключительно по личным причинам, я принял решение уволиться с дипломатической службы и уйти на "заслуженный отдых". У каждого человека наступает время, когда ты понимаешь, что возраст берет свое, и ты не можешь стопроцентно отдаваться своей работе. А работать по другому я не могу и в нынешних условиях считаю нечестным по отношению к службе, которой я посвятил почти всю свою жизнь - написал Кизим в Facebook.

Он указал, что не намерен "все бросить и присоединиться к "диванным пенсионерам"", и считает, что может "принести пользу в тех сферах, где будет полезен (его) опыт и компетенции".

Дополнение

Игорь Кизим стал послом Украины в Беларуси в 2017 году. В начале февраля 2024 года Кизим сообщал, что "по решению министра иностранных дел" он "назначен послом по особым поручениям по Беларуси". Как указывали на сайте посольства, "с 2020 г. политический диалог между Украиной и Республикой Беларусь фактически остается заблокированным".