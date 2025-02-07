Багаторічний посол України у Білорусі Кизим подав у відставку

Посол з особливих доручень щодо Білорусі МЗС України, посол України у Білорусі у 2017-2023 роках Ігор Кизим повідомив, що йде з дипломатичної служби, пише УНН.

Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися з дипломатичної служби та піти на "заслужений відпочинок". У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним по відношенню до служби, якій я присвятив майже все своє життя - написав Кизим у Facebook.

Він вказав, що не має наміру "все кинути та приєднатися до "диванних пенсіонерів"", і вважає, що може "принести користь у тих сферах, де буде корисний (його) досвід і компетенції".

Доповнення

Ігор Кизим став послом України в Білорусі у 2017 році. На початку лютого 2024 року Кизим повідомляв, що "за рішенням міністра закордонних справ" його "призначено послом з особливих доручень по Білорусі". Як вказували на сайті посольства, "з 2020 р. політичний діалог між Україною та Республікою Білорусь фактично залишається заблокованим".