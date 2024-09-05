МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

Компания МХП вошла в тройку лидеров - по объему инвестиций в развитие бизнеса. Соответствующий рейтинг на днях опубликовал NV, опираясь на данные около 160 крупнейших компаний Украины, передает УНН.

Отметим, что в 2024 году МХП уже второй раз занимает топовую позицию среди крупнейших частных инвесторов Украины - предыдущий рейтинг опубликовал Forbes в мае.

За время полномасштабного вторжения МХП направила 14,8 млрд гривен в развитие бизнеса в Украине. Это позволяет компании стабильно работать, предоставлять работу многотысячной команде МХП, делать вклад в финансово-экономическую устойчивость Украины.

Среди основных направлений для инвестирования - поддержка и модернизация технологий и оборудования, диджитальная трансформация, проекты по увеличению эффективности производства и уменьшению себестоимости продукции, энергоэффективность и энергонезависимость компании, социальные инициативы, развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов.

Кроме того, компания инвестирует в бизнесы, которые расширяют кулинарную экспертизу и помогают в развитии кулинарной экосистемы МХП.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.