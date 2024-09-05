МХП вдруге увійшла до ТОП найбільших українських інвесторів
Київ • УНН
МХП інвестувала 14,8 млрд грн у розвиток бізнесу в Україні під час війни. Компанія вкладає кошти в модернізацію, диджиталізацію, енергоефективність та розширення кулінарного бізнесу.
Компанія МХП увійшла до трійки лідерів – за обсягом інвестицій у розвиток бізнесу. Відповідний рейтинг днями опублікував NV, спираючись на дані близько 160 найбільших компаній України, передає УНН.
Зазначимо, що у 2024 році МХП вже вдруге обіймає топову позицію серед найбільших приватних інвесторів України – попередній рейтинг опублікував Forbes у травні.
За час повномасштабного вторгнення МХП скерувала 14,8 млрд гривень в розвиток бізнесу в Україні. Це дозволяє компанії стабільно працювати, надавати роботу багатотисячній команді МХП, робити внесок у фінансово-економічну стійкість України.
Серед основних напрямів для інвестування – підтримка та модернізація технологій і обладнання, диджитальна трансформація, проєкти зі збільшення ефективності виробництва та зменшення собівартості продукції, енергоефективність та енергонезалежність компанії, соціальні ініціативи, розвиток кулінарного бізнесу та випуск нових продуктів.
Крім того, компанія інвестує у бізнеси, які розширюють кулінарну експертизу і допомагають у розбудові кулінарної екосистеми МХП.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.
МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "МХП Поруч".
Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.