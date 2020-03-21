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МХП выделил Винницкой области 15 млн грн на борьбу с коронавирусом

МХП выделил Винницкой области 15 млн грн на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 21720 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На этой неделе председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский вместе с агрохолдингом МХП разработали оперативный план противодействия распространению коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“На сегодняшний день создана комиссия, в ближайшие дни начнет работу соответствующий штаб.

Уже выработана общая стратегия по предотвращению коронавируса. МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения”, — говорится в сообщении.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП — винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения.

“Своим примером МХП призывает бизнес, является социально ответственным и обеспокоен судьбой нашей страны, взять на себя обязательства по финансированию и помощи в обеспечении больниц первоочередным оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Вместе легче побеждать угрозу, стоящую у нас на пороге”, — отметили в компании.

Ранее УНН сообщал, что МХП Юрия Косюка стал опекуном двух областей присутствии своих мощностей: Винницкой и Черкасской.

Черкасщине МХП также уже выделил средства — в размере 14 млн грн.

Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”).

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