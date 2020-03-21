МХП виділив Вінниччині 15 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Цього тижня голова Вінницької ОДА Владислав Скальський разом з агрохолдингом МХП розробили оперативний план протидії поширенню коронавірусу, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“На сьогоднішній день створена комісія, найближчими днями розпочне роботу відповідний штаб.
Вже вироблена загальна стратегія по запобіганню коронавірусу. МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта та кисневим концентратором для усіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення”, — йдеться в повідомлені.
Крім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупки засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає більше 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні усіх необхідних засобів індивідуального захисту та медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення.
“Своїм прикладом МХП закликає бізнес, що є соціально-відповідальним та переймається долею нашої країни, взяти на себе зобов’язання по фінансуванню та допомозі в забезпеченні лікарень першочерговим обладнанням та засобами індивідуального захисту.
Разом легше перемагати загрозу, що стоїть у нас на порозі”, — наголосили в компанії.
Раніше УНН повідомляв, що МХП Юрія Косюка став опікуном двох областей присутності своїх потужностей: Вінницької та Черкаської.
Черкащині МХП також вже виділив кошти — в розмірі 14 млн грн.
Довідка: МХП є провідним виробником курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”).