МХП провел благотворительные соревнования по рыбалке

Цитата

“Основная цель соревнований – благотворительность, поэтому весь призовой фонд и собственные взносы пошли на счет Фонда "МХП-Громаде" на закупку вакуумных аппаратов для спасения раненых защитников”, – говорится в сообщении.

Детали

Впервые к турниру присоединились команды-новички: Carpe Diem Старинской птицефабрики и команда Time for carp от Кулинарного центра МХП.

Победителем стала команда Carp Spirit, которая выловила 87 рыбин общим весом 214,73 кг.

Напомним

“МХП-Громаде”уже приобрел три вакуумных аппарата, которые передали Черкасской областной больнице.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.