МХП провел благотворительные соревнования по рыбалке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киевской области возле города Володарка состоялся MHP fishing fest, в котором 11 команд из разных предприятий МХП провели благотворительный турнир по ловле рыбы. Все собранные средства будут переданы на закупку вакуумных аппаратов для заживления ран. Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов, передает УНН.
Цитата
“Основная цель соревнований – благотворительность, поэтому весь призовой фонд и собственные взносы пошли на счет Фонда "МХП-Громаде" на закупку вакуумных аппаратов для спасения раненых защитников”, – говорится в сообщении.
Детали
Впервые к турниру присоединились команды-новички: Carpe Diem Старинской птицефабрики и команда Time for carp от Кулинарного центра МХП.
Победителем стала команда Carp Spirit, которая выловила 87 рыбин общим весом 214,73 кг.
Напомним
“МХП-Громаде”уже приобрел три вакуумных аппарата, которые передали Черкасской областной больнице.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.