МХП провів благодійні змагання з риболовлі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Київській області біля міста Володарка відбувся MHP fishing fest, в якому 11 команд із різних підприємств МХП провели благодійний турнір із ловлі риби. Усі зібрані кошти передадуть на закупівлю вакуумних апаратів для загоювання ран. Про це повідомили у пресслужбі Миронівського заводу з виготовлення круп і комбікормів, передає УНН.
Цитата
“Основна мета змагань – благодійність, тому весь призовий фонд та власні внески пішли на рахунок Фонду "МХП-Громаді" на закупівлю вакуумних апаратів для порятунку поранених захисників”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
Вперше до турніру приєднались команди-новачки: Carpe Diem Старинської птахофабрики та команда Time for carp від Кулінарного центру МХП.
Переможцем стала команда Carp Spirit, яка виловила 87 рибин загальною вагою 214,73 кг.
Нагадаємо
“МХП-Громаді” вже придбав три вакуумні апарати, які передали Черкаській обласній лікарні.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.