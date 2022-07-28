МХП провів благодійні змагання з риболовлі

Цитата

“Основна мета змагань – благодійність, тому весь призовий фонд та власні внески пішли на рахунок Фонду "МХП-Громаді" на закупівлю вакуумних апаратів для порятунку поранених захисників”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

Вперше до турніру приєднались команди-новачки: Carpe Diem Старинської птахофабрики та команда Time for carp від Кулінарного центру МХП.

Переможцем стала команда Carp Spirit, яка виловила 87 рибин загальною вагою 214,73 кг.

Нагадаємо

“МХП-Громаді” вже придбав три вакуумні апарати, які передали Черкаській обласній лікарні.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.