МХП проведет аукцион бренда "Наша Ряба" на криптобирже, а на вырученные средства организует фестиваль в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В начале октября в Черкассах состоится фестиваль семейных ценностей "My Family Fest". Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Мероприятие состоится в Долине роз, 2 и 3 октября. Инициатором мероприятия является фонд "МХП-Общине", который реализует проекты корпоративно-социальной ответственности компании МХП.
Для проведения мероприятия будут привлечены средства, собранные в рамках аукциона МХП. Речь идет об аукционе на крупнейшей в мире криптовалютний бирже, где МХП разместил 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба".
"Каждый желающий мог приобрести логотип на открытом аукционе, который закончился 31 августа 2021 года, а все вырученные средства будут переданы общественной организации "Украинский семейный фонд", которая является нашим партнером уже не первый год и организует активный и содержательный семейный досуг, мотивирует семьи общаться искренне и открыто", - комментирует заместитель главы правления по корпоративной социальной ответственности МХП Игорь Лещенко.
Благодаря вырученным средствам на "My Family Festival" установят 7 открытых локаций, которые будут символизировать семейные ценности.
Волонтеры и мастера проведут лекторий живых семейных историй, кулинарные мастер-классы, создадут с участниками дерево воспоминаний, расскажут о планировании семьи и привлекут к командным играм.
В течение фестиваля будет оформлено 7 ярких фотозон.
2 октября проведут концерт, а на следующий день - устроят просмотр семейного кино, информируют в МХП.
В контексте
МХП выставил 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" в NFT-формате на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance, в честь каждого года существования бренда, за которые состоится аукцион.
Как пояснил основатель МХП Юрий Косюк, его компания отказалась от использования лого "Наша Ряба". Сейчас продукция МХП выпускается под названием "Та сама курочка".