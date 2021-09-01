МХП проведе аукціон бренду “Наша Ряба” на криптобіржі, а на виручені кошти організує фестиваль у Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На початку жовтня у Черкасах відбудеться фестиваль сімейних цінностей “My Family Fest”. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
Захід відбудеться у Долині троянд, 2 та 3 жовтня. Ініціатором заходу є фонд “МХП-Громаді”, який реалізує проекти корпоративно-соціальної відповідальності компанії МХП.
Для проведення заходу будуть залучені кошти, зібрані в межах аукціону МХП. Йдеться про аукціон на найбільшій у світі криптовалютній біржі, де МХП розмістив 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба”.
“Кожен охочий міг придбати логотип на відкритому аукціоні, який закінчився 31 серпня 2021 року, а усі виручені кошти будуть передані громадській організації "Українська сімейна фундація“, яка є нашим партнером вже не перший рік і організовує активне та змістовне сімейне дозвілля, мотивує родини спілкуватися щиро й відкрито”, — коментує заступник голови правління з корпоративної соціальної відповідальності МХП Ігор Лещенко.
Завдяки вирученим коштам на “My Family Festival” встановлять 7 відкритих локацій, які символізуватимуть сімейні цінності.
Волонтери та майстри проведуть лекторій живих сімейних історій, кулінарні майстер-класи, створять з учасниками дерево спогадів, розкажуть про планування сім’ї та залучать до командних ігор.
Упродовж фестивалю буде оформлено 7 яскравих фотозон.
2 жовтня проведуть концерт, а наступного дня — влаштують перегляд сімейного кіно, інформують у МХП.
У контексті
МХП виставив 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance, на честь кожного року існування бренду, за які відбудеться аукціон.
Як пояснив засновник МХП Юрій Косюк, його компанія відмовилася від використання лого “Наша Ряба”. Наразі продукція МХП випускається під назвою “Та сама курочка”.