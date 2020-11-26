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МХП поделился опытом использования диджитал-инструментов в закупках

МХП поделился опытом использования диджитал-инструментов в закупках

Киев  •  УНН

 • 437 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В среду, 25 ноября, состоялась дискуссия "Какие диджитал-инструменты используют компании, чтобы минимизировать риски в закупках", в которой принял участие Дмитрий Пташник, директор департамента материально-технического обеспечения МХП. Мероприятие состоялось в завершение первого дня ежегодной конференции "Клуба закупщиков". Кроме Дмитрия в обсуждении приняли участие Антон Скоков (СЕО, "Вчасно"), Наталья Подгорная (lifecell) и Светлана Погребная ("Фармак"). Модератором встречи выступила Наталья Ковалева, СЕО zakupki.prom.ua., сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Спикеры обсудили тему внедрения инноваций в бизнесе и поделились опытом использования цифровых инструментов в своих компаниях, а также рассказали о рисках, с которыми они помогают бороться. Дмитрий Пташник отметил, что в МХП, кроме привычных рынку диджитал-инструментов вроде систем Partners, "Вчасно" и "Медок", используют собственную тендерную площадку, которая позволяет прозрачно проводить тендерные закупки, контролировать регистрацию участников и выявлять двойников.

"По своему опыту могу сказать: при внедрении цифровых инструментов, для начала, нужно попробовать реализовать это решение внутри команды, так как доверие в команде значительно выше, чем у стейкхолдеров. Это позволит легче масштабировать такое решение и на других стейкхолдеров: как внутренних, так и внешних. Нужно на собственном примере показать преимущества внедрения такого решения: как материальные, так и нематериальные. И, конечно, проводить открытую коммуникацию с партнерами и "продавать" не цифровой инструмент, а преимущества от его внедрения и применения", - отметил Пташник.

Также Дмитрий рассказал о важности инноваций в современном мире в контексте вызовов, с которыми сталкивается бизнес.

"Инновации сегодня не просто важны, они - жизненно необходимы. Карантинные ограничения, которые коснулись мира, показали: не потеряли своей эффективности те, кто технически и технологически уже жил в будущем. Ситуация, сложившаяся на сегодня - еще одно подтверждение того, что чем больше и быстрее внедрять инновации, тем легче будет в будущем остаться на вершине", - добавил представитель МХП.

Конференция "Клуба закупщиков" - ежегодное событие, объединяющее специалистов, которые занимаются материально-техническим обеспечением, снабжением и закупками. На этот раз в фокусе - риски и методы работы с ними, поскольку мир становится все более сложным, а скорость изменений растет, поэтому любой план может оказаться под угрозой срыва. Закупщикам, как никому, приходится быстро адаптироваться то ли к изменениям потребностей бизнеса, то ли к последствиям сбоев в цепи снабжения.

Напомним, недавно Дмитрий Пташник рассказал EVO.business, какие инструменты помогли отделу закупок быстро адаптироваться к удаленной работе и не потерять эффективность.

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