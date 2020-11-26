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МХП поділився досвідом використання діджитал-інструментів у закупівлях

МХП поділився досвідом використання діджитал-інструментів у закупівлях

Київ • УНН

 • 445 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У середу, 25 листопада, відбулася дискусія "Які діджитал-інструменти використовують компанії, щоб мінімізувати ризики у закупівлях", до якої долучився Дмитро Пташник, директор департаменту матеріально-технічного забезпечення МХП. Захід відбувся на завершення першого дня щорічної конференції "Клубу закупівельників". Крім Дмитра в обговоренні взяли участь Антон Скоков (СЕО, "Вчасно"), Наталя Підгорна (lifecell) та Світлана Погребна ("Фармак"). Модератором зустрічі виступила Наталія Ковальова, СЕО zakupki.prom.ua., повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

Спікери обговорили тему впровадження інновацій у бізнесі та поділилися досвідом використання цифрових інструментів у своїх компаніях, а також розповіли про ризики, з якими вони допомагають боротися. Дмитро Пташник відзначив, що у МХП, окрім звичних ринку діджитал-інструментів на кшталт систем Partners, "Вчасно" та "Медок", використовують власний тендерний майданчик, який дозволяє прозоро проводити тендерні закупівлі, контролювати реєстрацію учасників та виявляти двійників.

"З власного досвіду можу сказати: при впровадженні цифрових інструментів, для початку, потрібно спробувати реалізувати це рішення всередині команди, оскільки довіра у команді значно вища, ніж у стейкхолдерів. Це дасть змогу легше масштабувати таке рішення й на інших стейкхолдерів: як внутрішніх, так і зовнішніх. Потрібно на власному прикладі показати переваги впровадження такого рішення: як матеріальні, так і нематеріальні. І, звичайно, проводити відкриту комунікацію із партнерами та "продавати" не цифровий інструмент, а переваги від його впровадження та застосування", — зазначив Пташник.

Також Дмитро розповів про важливість інновацій у сучасному світі у контексті викликів, з якими стикається бізнес.

"Інновації сьогодні не просто важливі, вони — життєвонеобхідні. Карантинні обмеження, що торкнулися світу, показали: не втратили своєї ефективності ті, хто технічно та технологічно вже жив у майбутньому. Ситуація, що склалася на сьогодні — ще одне підтвердження того, що чим більше і швидше впроваджувати інновації, тим легше буде у майбутньому залишитися на вершині", — додав представник МХП.

Конференція "Клубу закупівельників" — щорічна подія, що об’єднує фахівців, які займаються матеріально-технічним забезпеченням, постачанням та закупівлями. Цього разу у фокусі - ризики та методи роботи з ними, оскільки світ стає дедалі складнішим, а швидкість змін зростає, тож будь-який план може опинитися під загрозою зриву. Закупівельникам, як нікому, доводиться швидко адаптуватися чи то до змін потреб бізнесу, чи то до наслідків збоїв у ланцюзі постачання.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пташник розповів EVO.business, які інструменти допомогли відділу закупівель швидко адаптуватися до віддаленої роботи та не втратити ефективність.

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