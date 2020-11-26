МХП поділився досвідом використання діджитал-інструментів у закупівлях

Спікери обговорили тему впровадження інновацій у бізнесі та поділилися досвідом використання цифрових інструментів у своїх компаніях, а також розповіли про ризики, з якими вони допомагають боротися. Дмитро Пташник відзначив, що у МХП, окрім звичних ринку діджитал-інструментів на кшталт систем Partners, "Вчасно" та "Медок", використовують власний тендерний майданчик, який дозволяє прозоро проводити тендерні закупівлі, контролювати реєстрацію учасників та виявляти двійників.

"З власного досвіду можу сказати: при впровадженні цифрових інструментів, для початку, потрібно спробувати реалізувати це рішення всередині команди, оскільки довіра у команді значно вища, ніж у стейкхолдерів. Це дасть змогу легше масштабувати таке рішення й на інших стейкхолдерів: як внутрішніх, так і зовнішніх. Потрібно на власному прикладі показати переваги впровадження такого рішення: як матеріальні, так і нематеріальні. І, звичайно, проводити відкриту комунікацію із партнерами та "продавати" не цифровий інструмент, а переваги від його впровадження та застосування", — зазначив Пташник.

Також Дмитро розповів про важливість інновацій у сучасному світі у контексті викликів, з якими стикається бізнес.

"Інновації сьогодні не просто важливі, вони — життєвонеобхідні. Карантинні обмеження, що торкнулися світу, показали: не втратили своєї ефективності ті, хто технічно та технологічно вже жив у майбутньому. Ситуація, що склалася на сьогодні — ще одне підтвердження того, що чим більше і швидше впроваджувати інновації, тим легше буде у майбутньому залишитися на вершині", — додав представник МХП.

Конференція "Клубу закупівельників" — щорічна подія, що об’єднує фахівців, які займаються матеріально-технічним забезпеченням, постачанням та закупівлями. Цього разу у фокусі - ризики та методи роботи з ними, оскільки світ стає дедалі складнішим, а швидкість змін зростає, тож будь-який план може опинитися під загрозою зриву. Закупівельникам, як нікому, доводиться швидко адаптуватися чи то до змін потреб бізнесу, чи то до наслідків збоїв у ланцюзі постачання.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пташник розповів EVO.business, які інструменти допомогли відділу закупівель швидко адаптуватися до віддаленої роботи та не втратити ефективність.