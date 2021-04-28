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МХП поддержал самый престижный международный конкурс шеф-поваров Bocuse d'Or

МХП поддержал самый престижный международный конкурс шеф-поваров Bocuse d'Or

Киев  •  УНН

 • 46688 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина впервые примет участие в масштабном международном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or, который объединяет участников из 70 стран на четырех континентах и считается “Оскаром” в мире профессиональной кулинарии. Одним из партнеров проведения национального отбора Bocuse d’Or в Украине стал бренд профессиональной курятины Kurator от МХП, сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

“Культурная дипломатия — это мягкая сила, которая способствует сближению людей и стран. За последние почти два года мир стал более закрытым из-за пандемии. Поэтому проведение культурных и гастрономических международных мероприятий именно сегодня крайне важно. Это способствует построению новых взаимоотношений между людьми и бизнесами, укреплению дружбы, а также расширению международного культурного диалога.

Украина будет принимать престижный международный конкурс шеф-поваров Bocuse d’Or. Это действительно важное событие для профессионального сообщества и Украины в целом. Мне бы хотелось, чтобы украинские повара заявили о себе на весь мир, а наша страна показала свое гостеприимство, богатую культуру и доброе сердце. Именно поэтому бренд Kurator, который МХП разработал для ресторанов и шеф-поваров, выступил партнером мероприятия. Для нас большая честь и радость поддержать Bocuse d’Or в Украине”, — заявила Елена Косюк, директор департамента технологии, качества и безопасности пищевых продуктов МХП.

В этом году в Украине впервые состоится Национальный отбор конкурса. Его цель — выбор кандидата, который будет представлять Украину на Bocuse d’Or Europe Final 2022, который состоится во Франции. Миссия Bocuse d’Or Ukraine — сформировать имидж украинской гастрономии в мире, привлечь внимание к Украине, как страны со стремительным развитием гастрономии. Заявки на участие принимаются на сайте конкурса до 25 мая.

“Когда мы в команде Kurator узнали о том, что в этом году в Украине может произойти Bocuse d’Or, мы пришли в восторг, ведь это действительно одно из главных событий мировой гастрономии. Конечно, мы сразу приняли решение поддержать проведение Национального отбора и стать партнером мероприятия. Для нас эта возможность — большая честь присоединиться к событию, на которое мы раньше могли лишь восторженно поглядывать со стороны. Уверена, украинскаим шефам будет что показать на финале, поэтому очень рада, что бренд Kurator оказался среди тех, кто сделал это возможным”, — отметила Наталья Шадчнева, руководитель группы маркетинга ТМ Kurator.

Справка

Bocuse d’Or основан в январе 1987 г. Полем Бокюзом. Революционный гастрономический конкурс повторял идею проведения крупных спортивных событий, но с акцентом на кулинарию и поваров. Шоу происходит в Sirha — специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе, Франция. Идея мероприятия — объединить 24 молодых поваров со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри. В состав жюри входят самые известные шеф-повара мира.

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