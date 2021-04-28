МХП підтримав найпрестижнішій міжнародний конкурс шеф-кухарів Bocuse d'Or

“Культурна дипломатія — це м’яка сила, яка сприяє зближенню людей та країн. За останні майже два роки світ став більш закритим через пандемію. Тому проведення культурних та гастрономічних міжнародних заходів саме сьогодні є надважливим. Це сприяє побудові нових взаємин між людьми та бізнесами, зміцненню дружби, а також розширенню міжнародного культурного діалогу.

Україна прийматиме найпрестижніший міжнародний конкурс шеф-кухарів Bocuse d’Or. Це дійсно важлива подія для професійного співтовариства та України загалом. Мені б хотілося, щоб українські кухарі заявили про себе на весь світ, а наша країна показала свою гостинність, багату культуру та щире серце. Саме тому бренд Kurator, який МХП розробив для ресторанів та шеф-кухарів, виступив партнером заходу. Для нас велика честь і радість підтримати Bocuse d’Or в Україні”, — заявила Олена Косюк, директорка департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів МХП.

Цього року в Україні вперше відбудеться Національний відбір конкурсу. Його мета — вибір кандидата, який представлятиме Україну на Bocuse d’Or Europe Final 2022, що відбудеться у Франції. Місія Bocuse d’Or Ukraine — сформувати імідж української гастрономії у світі, привернути увагу до України, як країни зі стрімким розвитком гастрономії. Заявки до участі приймаються на сайті конкурсу до 25 травня.

“Коли ми в команді Kurator дізналися про те, що цього року в Україні може відбутися Bocuse d’Or, ми прийшли в захват, адже це дійсно одна з головних подій світової гастрономії. Звісно, ми одразу прийняли рішення підтримати проведення Національного відбору та стати партнером заходу. Для нас ця можливість — велика честь долучитися до події, на яку ми раніше могли лиш захоплено поглядати зі сторони. Впевнена, українським шефам буде що показати на фіналі, тож дуже рада, що бренд Kurator опинився серед тих, хто зробив це можливим”, — зазначила Наталія Шадчнева, керівниця групи маркетингу ТМ Kurator.

Довідка

Bocuse d’Or засновано у січні 1987 року Полем Бокюзом. Революційний гастрономічний конкурс повторював ідею проведення великих спортивних подій, але з акцентом на кулінарію та кухарів. Шоу відбувається в Sirha — спеціалізованій виставці товарів та обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування у Ліоні, Франція. Ідея заходу — об’єднати 24 молодих кухарів з усього світу серед найперспективніших талантів свого покоління, які готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед аудиторією та журі. До складу журі входять найвідоміші шеф-кухарі світу.