МХП передал врачам трехмесячный запас средств защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка передал медицинским учреждениям Черкасской области трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передает УНН.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) получили медики Черкасского районного центра первичной медико-санитарной помощи, в Червоной Слободе.
Так, центр получил:
▪️ 500 изоляционных защитных костюмов;
▪️ 500 респираторов;
▪️ 1 тыс. нитриловых перчаток.
"Общая сумма помощи врачам составляет около 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время центр обслуживает около 65 тыс. жителей, для которых работает 20 сельских амбулаторий, 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 фельдшерских пунктов. Семейные врачи в поликлиниках первыми контактируют с больными и, в частности, с подозрением на коронавирус.
Кроме того, в подчинении центра действует мобильная бригада скорой помощи, которая также выезжает на "горячие" вызовы.
"Для защиты работников центра ежедневно нужны изоляционные костюмы, маски, перчатки и многое другое, что обезопасит здоровье медиков. Только для мобильной бригады требуется от 3 до 5 защитных комплектов в день. Поэтому помощь от благотворителей нужна и очень важна", - говорят в "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".
В общем МХП предоставил государству 84 млн грн финансовой помощи на преодоление коронавируса.