МХП передав лікарям тримісячний запас засобів захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) отримали медики Черкаського районного центру первинної медики-санітарної допомоги, що у Червоній Слободі.

Так, центр отримав:

▪️ 500 ізоляційних захисних костюмів;

▪️ 500 респіраторів;

▪️ 1 тис. нітрилових рукавичок.

"Загальна сума допомоги лікарям становить близько 250 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що нині центр обслуговує близько 65 тис. жителів, для яких працює 20 сільських амбулаторій, 9 фельдшерсько-акушерських пунктів та 12 фельдшерських пунктів. Сімейні лікарі в амбулаторіях першими контактують з хворими і, зокрема, з підозрою на коронавірус.

Крім того, у підпорядкуванні центру діє мобільна бригада швидкої допомоги, що також виїздить на "гарячі" виклики.

"Для захисту працівників центру щодня потрібні ізоляційні костюми, маски, рукавички та багато іншого, що убезпечить здоров’я медиків. Тільки для мобільної бригади потрібно від 3 до 5 захисних комплектів щодня. Тому допомога від благодійників потрібна і надзвичайно важлива", - кажуть у "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

Загалом МХП надав державі 84 млн грн фінансової допомоги на подолання коронавірусу.