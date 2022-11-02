"МХП-Громади" за два месяца устроило 30 толок по Украине

Детали

Участие в толоках приняли около 800 волонтеров Фонда и работников предприятий МХП. Также к уборке присоединились 700 жителей громад.

Благодаря их работе от мусора удалось очистить 31 га территорий.

Цитата

“Если в календаре всего 1 день всемирной уборки в год, то это – не причина собираться на уборку 1 раз. Наша команда сделала это 30 раз за сентябрь и октябрь”, – говорится в сообщении “МХП-Громаде”.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.