“МХП-Громаді” за два місяці влаштувало 30 толок по Україні

Деталі

Участь у толоках взяли близько 800 волонтерів Фонду та працівників підприємств МХП. Також до прибирання долучилося 700 жителів громад.

Завдяки їхній роботі від сміття вдалося очистити 31 га територій.

Цитата

“Якщо в календарі лише 1 день всесвітнього прибирання на рік, то це – не причина збиратися на прибирання 1 раз. Наша команда зробила це 30 раз за вересень і жовтень”, – ідеться у повідомленні “МХП-Громаді”.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.