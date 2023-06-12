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«МХП-Общине» стал победителем конкурса «Благотворительная Украина-2022»

Киев • УНН

 • 1617105 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. БФ «МХП-Громаде» стал одним из лауреатов ХVI национального конкурса «Благотворительная Украина-2022», передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

«МХП-Общине» стал победителем конкурса «Благотворительная Украина-2022»

Детали

Так, «МХП-Громаде» завоевал первое место в одной из 26 номинаций конкурса. Благотворительный фонд получил звание лучших в категории «Региональная благотворительность», с конкурсом микрогрантов «Делай свое». Такая награда для «МХП-Громаде» является почетной, и имеет важнейшее значение, комментируют в БФ.

Цитата

«О чем эта награда для нас? О нашей способности быть полезными общинам в разных уголках Украины. О новых возможностях для развития сел и маленьких городков. О нашем партнерстве с украинцами в готовности вместе влиять на настоящее и будущее нашей страны. Поэтому это наша с вами общая награда», - добавили в «МХП-Громаде».

Проекты БФ получают высокие награды национального уровня несколько лет подряд.

«Наш фонд уже третий год подряд одерживает победу: в 2020 году был отмечен наш фестивальный проект «Крутой Замес», в 2021 - национальный тур «Кино Просто Неба», - комментируют в «МХП-Громаде».

В БФ также отметили, что в этом году к национальному конкурсу «Благотворительная Украина-2022» присоединилось 1463 организаций-участников.

«То, что культура благотворительности в Украине развивается семимильными шагами, дает основания говорить, что для многих стран мира мы можем стать мощным примером», - подчеркнули в «МХП-Громаде».

Напомним

В 2021 году национальный тур «Кино под открытым небом» попал в Национальный реестр рекордов Украины 

Справка

«МХП–Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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