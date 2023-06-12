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«МХП-Громаді» став переможцем конкурсу «Благодійна Україна-2022»

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. БФ «МХП-Громаді» став одним з лауреатів ХVI національного конкурсу «Благодійна Україна-2022», передає УНН із посиланням на прес-службу фонду.

«МХП-Громаді» став переможцем конкурсу «Благодійна Україна-2022»

Деталі

Так, «МХП-Громаді» виборов перше місце в одній з 26 номінацій конкурсу. Благодійний фонд отримав звання кращих в категорії «Регіональна доброчинність», з конкурсом мікрогрантів «Роби своє». Така відзнака для «МХП-Громаді» є почесною, і має надважливе значення, коментують у БФ.

Цитата

«Про що ця нагорода для нас? Про нашу спроможність бути корисними громадам в різних куточках України. Про нові можливості для розвитку сіл і маленьких містечок. Про наше партнерство з українцями в готовності разом впливати на теперішнє і майбутнє нашої країни. Тому це наша з вами спільна нагорода», - додали у «МХП-Громаді».

Проекти БФ отримують високі нагороди національного рівня кілька років поспіль.

«Наш фонд вже третій рік поспіль здобуває перемогу: у 2020 році був відзначений наш фестивальний проект «Крутий Заміс», у 2021 - національний тур «Кіно Просто Неба», - коментують в «МХП-Громаді».

У БФ також відзначили, що цьогоріч до національного конкурсу «Благодійна Україна-2022» долучилося 1463 організацій-учасників.

«Те, що культура благодійності в Україні розвивається семимильними кроками, дає підстави говорити, що для багатьох країн світу ми можемо стати потужним прикладом», - підкреслили у «МХП-Громаді».

Нагадаємо

В 2021 році національний тур “Кіно просто неба” потрапив до Національного реєстру рекордів України 

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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