"МХП-Громаді" подписал меморандум о сотрудничестве с международной общественной организацией

Детали

Документ подписали директор “МХП-Громаді” Татьяна Волочай и председатель “Украина-Польша-Германия” Сергей Татусяк. Организации договорились совместно работать по развитию территориальных громад, реализовывать благотворительные проекты и помогать переселенцам.

Цитата

“Это сотрудничество очень важно в наше сложное время. Ведь во время войны территориальные громады столкнулись с многочисленными вызовами. Этот Меморандум будет способствовать развитию территориальных громад в Украине. Также стороны договорились сотрудничать по многим направлениям, а именно реализация локальных благотворительных проектов, помощь ВСУ и переселенцам и внедрение новых инновационных проектов”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее “МХП-Громаді” подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве с объединением украинцев в Польше “Круг во Вроцлаве”.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.