"МХП-Громаді" подписал меморандум о сотрудничестве с международной общественной организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаді” подписал Меморандум о сотрудничестве и партнерстве с международной общественной организацией “Украина-Польша-Германия”. Об этом сообщили на странице МОО в Facebook, передает УНН.
Детали
Документ подписали директор “МХП-Громаді” Татьяна Волочай и председатель “Украина-Польша-Германия” Сергей Татусяк. Организации договорились совместно работать по развитию территориальных громад, реализовывать благотворительные проекты и помогать переселенцам.
Цитата
“Это сотрудничество очень важно в наше сложное время. Ведь во время войны территориальные громады столкнулись с многочисленными вызовами. Этот Меморандум будет способствовать развитию территориальных громад в Украине. Также стороны договорились сотрудничать по многим направлениям, а именно реализация локальных благотворительных проектов, помощь ВСУ и переселенцам и внедрение новых инновационных проектов”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее “МХП-Громаді” подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве с объединением украинцев в Польше “Круг во Вроцлаве”.
Справка
"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.