“МХП-Громаді” підписав меморандум про співпрацю з міжнародною громадською організацією

Деталі

Документ підписали директор “МХП-Громаді” Тетяна Волочай та голова “Україна-Польща-Німеччина” Сергій Татусяк. Організації домовилися спільно працювати у напрямку розвитку територіальних громад, реалізовувати благодійні проєкти та допомагати переселенцям.

Цитата

“Ця співпраця дуже важлива у наш складний час. Адже під час війни територіальні громади стикнулись з численними викликами. Цей Меморандум сприятиме розвитку територіальних громад в Україні. Також сторони домовились співпрацювати з багатьох напрямків, а саме реалізація локальних благодійних проєктів, допомога ЗСУ та переселенцям і впровадження нових інноваційних проєктів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше “МХП-Громаді” підписав меморандум про партнерство та співпрацю з об’єднанням українців у Польщі “Коло у Вроцлаві”.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.