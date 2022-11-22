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“МХП-Громаді” підписав меморандум про співпрацю з міжнародною громадською організацією

“МХП-Громаді” підписав меморандум про співпрацю з міжнародною громадською організацією

Київ • УНН

 • 1117233 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” підписав Меморандум про співпрацю та партнерство з міжнародною громадською організацією “Україна-Польща-Німеччина”. Про це повідомили на сторінці МГО у Facebook, передає УНН.

Деталі

Документ підписали директор “МХП-Громаді” Тетяна Волочай та голова “Україна-Польща-Німеччина” Сергій Татусяк. Організації домовилися спільно працювати у напрямку розвитку територіальних громад, реалізовувати благодійні проєкти та допомагати переселенцям.

Цитата

“Ця співпраця дуже важлива у наш складний час. Адже під час війни територіальні громади стикнулись з численними викликами. Цей Меморандум сприятиме розвитку територіальних громад в Україні. Також сторони домовились співпрацювати з багатьох напрямків, а саме реалізація локальних благодійних проєктів, допомога ЗСУ та переселенцям і впровадження нових інноваційних проєктів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше “МХП-Громаді” підписав меморандум про партнерство та співпрацю з об’єднанням українців у Польщі “Коло у Вроцлаві”.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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