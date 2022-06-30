"МХП-Громаде" передал еду для социальной столовой на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” приобрел продовольствие на сумму более 28 тыс. грн для социальной столовой, которая действует на базе Рогатинского лицея имени Братьев Рогатинцев, что в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили местные СМИ, передает УНН.
Детали
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину столовая накормила более 3 тыс. вынужденных переселенцев. По словам городского головы Рогатина Сергея Насалика, всего Гуманитарный центр горсовета отгрузил около 80 тонн помощи.
Цитата
“Есть много примеров руководителей наших хозяйств, предприятий, жителей старостинских округов, диаспоры и зарубежных городов-партнеров, которые самоотверженно работают ради украинской победы. Благодаря поддержке небезразличных граждан Гуманитарный центр городского совета уже отгрузил около 80 тонн помощи. Среди таких благотворителей и Фонд «МХП-Громаде», активно приобщившийся к помощи громаде продовольствием с первых дней российской агрессии”, - отметил Насалик.
Напомним
Ранее “МХП-Громаде” передал 500 кг зерна кукурузы и пшеницы для гуманитарного штаба Тростянецкого поселковой территориальной громады.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.