“МХП-Громаді” передав їжу для соціальної їдальні на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав харчі на суму понад 28 тис. грн для соціальної їдальні, яка діє на базі Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців, що в Івано-Франківській області. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає УНН.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну їдальня нагодувала понад 3 тис. вимушених переселенців. За словами міського голови Рогатина Сергія Насалика, загалом Гуманітарний центр міськради відвантажив близько 80 тонн допомоги.
Цитата
“Маємо багато прикладів керівників наших господарств, підприємств, жителів старостинських округів, діаспори і закордонних міст-партнерів, які самовіддано працюють задля української перемоги. Завдяки підтримці небайдужих краян Гуманітарний центр міської ради вже відвантажив близько 80 тонн допомоги. Серед таких благодійників і Фонд «МХП-Громаді», який активно долучився до допомоги громаді продовольством із перших днів російської агресії”, - зазначив Насалик.
Нагадаємо
Раніше “МХП-Громаді” передав 500 кг зерна кукурудзи та пшениці для гуманітарного штабу Тростянецької селищної територіальної громади.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.