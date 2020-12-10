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МККК ведет конфиденциальные переговоры для посещения задержанных в связи с конфликтом на Донбассе

МККК ведет конфиденциальные переговоры для посещения задержанных в связи с конфликтом на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 19117 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Международный комитет Красного Креста на сегодня продолжает конфиденциальные переговоры с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для получения доступа к лицам, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"МККК продолжает двусторонние конфиденциальные переговоры с представителями (временно оккупированных - ред.) Донецка и Луганска с целью посетить лиц, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе, в соответствии с общемировыми нормами МККК", - сообщил Власенко, отвечая на вопрос о том, имеет ли сегодня Комитет доступ ко всем удерживаемым лицам на Донбассе, как это предполагали парижские договоренности "нормандской четверки".

По словам представителя делегации, упомянутые обсуждения не зависят от какого-либо международного политического процесса и, по сути, они начались до саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года и продолжаются с начала конфликта на всех уровнях, включая уровень президента МККК, который посетил временно оккупированные Донецк и Луганск в ноябре этого года.

"Доступ ко всем лицам, задержанным в связи с конфликтом, занимает центральное место в мандате МККК по защите гражданского населения, он основывается на праве семей знать о судьбе и местонахождении своих задержанных родственников и праве задержанных на переписку со своими семьями", - подчеркнул представитель Комитета.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России.

По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - провести обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" и обеспечить доступ ко всем удерживаемым представителям международных организаций, в частности МККК.

В то же время, по словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, важные социальные и гуманитарные вопросы, о которых была достигнута договоренность во время саммита в "нормандской формате" 9 декабря 2019 года, в частности обмен и доступ к удерживаемым лицам, не выполняются из-за ультиматумов России.

Украинские Национальные Новости

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