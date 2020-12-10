МКЧХ веде конфіденційні перемовини для відвідання затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі

МКЧХ веде конфіденційні перемовини для відвідання затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста на сьогодні продовжує конфіденційні перемовини з представниками тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей для отримання доступу до осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі. Про це в коментарі УНН повідомив речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.
“МКЧХ продовжує двосторонні конфіденційні перемовини з представниками (тимчасово окупованих - ред.) Донецька й Луганська з метою відвідати осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі, згідно із загальносвітовими нормами МКЧХ”, - повідомив Власенко, відповідаючи на запитання про те, чи має на сьогодні Комітет доступ до всіх утримуваних осіб на Донбасі, як це передбачали паризькі домовленості "нормандської четвірки".
Зі слів речника делегації, згадані обговорення не залежать від будь-якого міжнародного політичного процесу і, по суті, вони почалися до саміту "нормандської четвірки" у грудні 2019 року і тривають з початку конфлікту на всіх рівнях, включаючи рівень президента МКЧХ, який відвідав тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ у листопаді цього року.
“Доступ до всіх осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, займає центральне місце в мандаті МКЧХ щодо захисту цивільного населення, він ґрунтується на праві сімей знати про долю та місцеперебування своїх затриманих родичів та праві затриманих на листування зі своїми сім'ями”, - підкреслив представник Комітету.
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії.
За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких – провести обмін утримуваних осіб за формулою “всіх на всіх” та забезпечити доступ до всіх утримуваних представникам міжнародних організацій, зокрема МКЧХ.
Водночас, зі слів голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, важливі соціальні та гуманітарні питання, про які було домовлено під час саміту у “Нормандському форматі” 9 грудня 2019 року, зокрема обмін і доступ до утримуваних, не виконуються через ультиматуми Росії.