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Обмін полонених, пошук зниклих безвісти та розмінування на Донбасі: Зеленський зустрівся із очільником МКЧХ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Це відбулося через сто днів домовленостей про перемир’я, що позитивно вплинуло на безпекову ситуацію на Донбасі, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, Глава держави подякував очільнику МКЧХ за візит до України, а також за бажання відвідати Донбас з обох боків лінії розмежування.

“Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії”, — зазначив Президент.

Також Володимир Зеленський подякував Петеру Мауреру за постійну гуманітарну допомогу, яку Україні надає Червоний Хрест. Особливо важливою для нашої держави вона виявилася після початку пандемії COVID-19, заявив Президент України.

В Офісі додали, що Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер повідомив, що Україна є найважливішою в операційній діяльності МКЧХ серед усіх країн Європи та восьмою за обсягом роботи цієї організації у світі.

Він відзначив важливість свого візиту на Донбас, зокрема на окуповану частину. Адже це дозволить побачити реальну ситуацію у регіоні.

“Хочу наголосити на відданості продовжувати нашу діяльність в Україні та допомагати цивільному населенню”, — запевнив очільник МКЧХ.

Сторони детально обговорили потребу доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб, відзначили в Офісі.

"Зеленський подякував за координацію МКЧХ у попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою “всіх на всіх”. Петер Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.

Було також позитивно оцінено дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного мосту у Станиці Луганській, облаштування КПВВ та плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ у Щасті та Золотому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Президент МКЧХ наголосив, що Україна — одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед. І це є причиною, чому Міжнародний комітет Червоного Хреста бере участь у протимінній діяльності, додали в Офісі.

"Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

Також очільник МКЧХ привітав ухвалення закону про зниклих безвісти й запевнив у підтримці з боку організації надання допомоги в цьому процесі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська делегація у ТКГ зробила заяву щодо розмінування 20 нових ділянок.

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