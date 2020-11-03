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Обмен пленных, поиск пропавших без вести и разминирование на Донбассе: Зеленский встретился с главой МККК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Это произошло через сто дней договоренностей о перемирии, что положительно повлияло на ситуацию с безопасностью на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Глава государства поблагодарил главу МККК за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии", - отметил Президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Петера Маурера за постоянную гуманитарную помощь, которую Украине предоставляет Красный Крест. Особенно важной для нашего государства она оказалась после начала пандемии COVID-19, заявил Президент Украины.

В Офисе добавили, что Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил, что Украина является важнейшией в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире.

Он отметил важность своего визита на Донбасс, в частности на оккупированную часть. Ведь это позволит увидеть реальную ситуацию в регионе.

"Хочу подчеркнуть преданность продолжать нашу деятельность в Украине и помогать гражданскому населению", - заверил глава МККК.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц, отметили в Офисе.

"Зеленский поблагодарил за координацию МККК в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех". Петер Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для организации, которую он возглавляет.

Было также положительно оценено действия украинской стороны по обустройству удобных пунктов для пересечения контактной линии. В частности, восстановление разводного моста в Станице Луганской, обустройство КПВВ и планы открыть новые, такие же комфортные КПВВ в Счастье и Золотом", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это повлияет на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности, добавили в Офисе.

"Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас соглашаются технические детали.

Также глава МККК приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации оказания помощи в этом процессе", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская делегация в ТКГ сделала заявление по разминированию 20 новых участков.

Украинские Национальные Новости

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