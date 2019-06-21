Международный день йоги отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня. В этом году темой дня являются меры в области изменения климата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.
Йога - это древняя физическая, психическая и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово "йога" происходит от санскрита и означает "соединение" или "связь", символизируя соединение тела и сознания, указали в ООН.
Сегодня существует несколько различных направлений йоги, которые практикуются по всему миру и продолжают расти в популярности.
Признавая универсальное значение йоги, 11 декабря 2014 года Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 69/131 провозгласила 21 июня Международным днем йоги.
Международный день йоги направлен на повышение осведомленности во всем мире о многих преимуществах йоги.